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الليلة.. نهائي كأس اليد بين الأهلي طرابلس والأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 31 مارس 2023, 07:40 مساء
الليلة.. نهائي كأس اليد بين الأهلي طرابلس والأولمبي
لقطة من مواجهة الأهلي طرابلس والهلال في نصف نهائي كأس ليبيا لكرة اليد، 29 مارس 2023. (الإنترنت)
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تشهد قاعة طرابلس الكبرى بداية من 11 ليلا نهائي بطولة كأس ليبيا لكرة اليد، التي تجمع بين فريقي الأهلي طرابلس والأولمبي، لتحديد بطل ليبيا لمسابقة الكأس عن الموسم الرياضي 2022-2023.

كيف تأهل الفريقان؟
تأهل الأولمبي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على فريق بنغازي الجديدة، بفارق هدفين بواقع 32 هدفا مقابل 30 هدفا.

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فيما تأهل الأهلي طرابلس عقب الفوز على نظيره الهلال بفارق 10 أهداف، بواقع 32 هدفا مقابل 22 هدفا للهلال.

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