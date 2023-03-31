الليلة.. نهائي كأس اليد بين الأهلي طرابلس والأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد قاعة طرابلس الكبرى بداية من 11 ليلا نهائي بطولة كأس ليبيا لكرة اليد، التي تجمع بين فريقي الأهلي طرابلس والأولمبي، لتحديد بطل ليبيا لمسابقة الكأس عن الموسم الرياضي 2022-2023.



كيف تأهل الفريقان؟

تأهل الأولمبي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على فريق بنغازي الجديدة، بفارق هدفين بواقع 32 هدفا مقابل 30 هدفا.

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فيما تأهل الأهلي طرابلس عقب الفوز على نظيره الهلال بفارق 10 أهداف، بواقع 32 هدفا مقابل 22 هدفا للهلال.