بعثة الأخضر تغادر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة فريق الأخضر الليبي قبل ظهر اليوم مطار بنينا متجهة إلى الجزائر، مروراً بتونس استعداداً لملاقاة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأحد المقبل في ختام جولات دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

يطمح فريق الأخضر في تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى الدور ربع النهائي، بعد أن جدد آماله في المنافسة بعد فوزه في المباراة الأخيرة على فريق مارومو غالانتس.

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وبات رصيد الأخضر خمس نقاط في الترتيب الثالث للمجموعة، بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الثاني أمام الأخضر بفارق ثلاث نقاط، ويحتاج ممثل ليبيا الوحيد في البطولة إلى الفوز فقط، للعبور إلى الدور المقبل.