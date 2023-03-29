انطلاق دوري «لمة الخير» الرمضاني لقدامى الرياضيين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

انطلق مساء اليوم الأربعاء دوري «لمة خير» الرمضاني لقدامى الرياضيين فى نسخته الرابعة، الذي تنظمه بلدية سرت على أرضية ملعب القرضابية بمدرسة سالم الشرفي بمنطقة الأربعين.

ويشارك في الدوري الذي يقام سنويًا للعام الرابع خلال شهر رمضان الكريم ثماني فرق من قدامى الرياضيين.

وجمعت أولى اللقاءات اليوم فريقي الهلال والسويحلي، وانتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

جانب من لقاء فريقي الهلال والسويحلي في انطلاق دوري «لمة خير» الرمضاني، الأربعاء 29 مارس 2023 (بوابة الوسط)

انطلاق دوري «لمة خير» الرمضاني، الأربعاء 29 مارس 2023 (بوابة الوسط)