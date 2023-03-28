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5 تحديات مصيرية تنتظر «فرسان المتوسط» أمام «نسور قرطاج» على ملعب بنينا.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 07:51 مساء
5 تحديات مصيرية تنتظر «فرسان المتوسط» أمام «نسور قرطاج» على ملعب بنينا.. الليلة
مباراة المنتخب الليبي أمام تونس على ملعب رادس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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يستقبل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، نظيره التونسي، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة المصيرية في تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة في ساحل العاج «كان 2023».

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم مصريًا لقيادة مباراة الإياب التي تجمع بين منتخب ليبيا «فرسان المتوسط» أمام تونس «نسور قرطاج» بقيادة الحكم أمين عمر، حيث يتولى محمود أحمد كمال مهمة الحكم المساعد الأول، وأحمد حسام طه المساعد الثاني، والحكم الرابع محمود ناجي.

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منتخب تونس في الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.

تسيطر على المدير الفني لمنتخب ليبيا حمدي بطاو، خمسة تحديات قبل مواجهة تونس الثانية، بعد خسارة جولة الذهاب على ملعب رادس بثلاثية نظيفة، أول التحديات حصد النقاط الثلاث للحفاظ على أمل المنافسة عبر تحسين مركز المنتخب في التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية وحجز إحدى بطاقتي العبور، أما ثاني التحديات الدفاع بقوة عن سمعة المدرب الوطني بعد النتائج المخيبة للآمال مع الفرنسي كورنتان مارتينيز.

ثالث التحديات تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجار التونسي، بعد الخسارة بأداء متواضع في الجولة الرابعة من التصفيات، أملا في تأهل فريقين عربيين معا، رابع التحديات تحقيق نتائج على الصعيد الدولي لرفع أسهم التصنيف المقبل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وخامس التحديات دعم الأندية معنويا، خصوصا أصحاب المشاركات الخارجية على الصعيدين الأفريقي والعربي لضمان الحفاظ على القوام الدولي.

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