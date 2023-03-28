وزير التعليم يكرم الحصادي على تفوقه في دولية الشطرنج بالرياض

القاهرة - بوابة الوسط

حرص وزير التربية والتعليم موسى المقريف، على تكريم بطل الشطرنج يوسف الحصادي، الطالب في مدرسة المناهل بمدينة درنة، بعد تفوقه في بطولة «تقويم الرياض» لأساتذة الشطرنج، بحصوله على الترتيب الخامس، حسب صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر «فيسبوك».

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شارك في البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة مصنفين دوليا، وتألق الحصادي في العاصمة السعودية الرياض بجمعه سبع نقاط من تسع مباريات دون خسارة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في أربع أمام أساتذة دوليين.

وشارك من ليبيا إلى جانب الحصادي في البطولة اللاعب علي العر الذي حصل على الترتيب 16، بينما حلت اللاعبة سعاد الرايس في المركز 97 من الترتيب النهائي للبطولة.

نظمت بطولة «تقويم الرياض»، وفقا لقوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج، واعتمدت النظام السويسري في اللعب بمرحلتين تنافس فيهما المشاركون الذين بلغ عددهم أكثر من 100 لاعبة ولاعبة من مختلف الدول العربية عبر تسع جولات لتحديد الفائزين، وفق أعلى نقاط حسب الترتيب النهائي لكسر التعادل.

وقال يوسف الحصادي لـ«بوابة الوسط»: «رغم قلة الإمكانيات ودفع رسوم التأشيرة 100 دولار من جيبي الخاص، فإن مشاركتي في البطولة مهمة لزيادة رصيدي من النقاط في التصنيف الدولي، فضلاً عن زيادة الاحتكاك بزملائي اللاعبين الأساتذة من نخبة اللاعبين بالدول العربية، ورفع علم ليبيا في هذا المحفل المهم»، مقدمًا شكره لرئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي بورجيعة على اهتمامه رغم قلة إمكانيات الاتّحاد.

وبلغت جوائز البطولة نحو 800 ألف ريال سعودي، ومنح الفائز الأول في البطولة جائزة مالية مقدارها 300 ألف ريال، فيما حصل الفائز الثاني على جائزة قدرها 200 ألف ريال، والفائز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، وقُدمت الجوائز المالية حتى المركز العاشر.

وزير التعليم يكرم الحصادي. (صفحة حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)