شاهد عبر «WTV»: التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل الإفطار استعدادا لمواجهة تونس.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

حرصت قناة الوسط «WTV» على استعراض التدريب الأخير للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، قبل الإفطار، استعدادا لمواجهة تونس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة المصيرية في تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة في ساحل العاج «كان 2023».

- لمشاهدة فيديو تدريب المنتخب الليبي على ملعب بنينا عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم مصريًا لقيادة مباراة الإياب التي تجمع بين منتخب ليبيا «فرسان المتوسط» أمام تونس «نسور قرطاج» بقيادة الحكم أمين عمر، حيث يتولى محمود أحمد كمال مهمة الحكم المساعد الأول، وأحمد حسام طه المساعد الثاني، والحكم الرابع محمود ناجي.

منتخب تونس في الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.

تسيطر على المدير الفني لمنتخب ليبيا حمدي بطاو تحديات كثيرة قبل مواجهة تونس الثانية، بعد خسارة جولة الذهاب على ملعب رادس بثلاثية نظيفة، ويستهدف حصد النقاط الثلاث للحفاظ على أمل المنافسة عبر تحسين مركز المنتخب في التصفيات المؤهلة نحو الأمم الأفريقية وحجز إحدى بطاقتي العبور.