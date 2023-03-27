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صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 27 مارس 2023, 10:33 مساء
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
مباراة المنتخب الليبي أمام تونس على ملعب رادس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)
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كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم مصريًا لقيادة مباراة الإياب التي تجمع منتخب ليبيا الوطني أمام تونس بقيادة أمين عمر حيث يتولى محمود أحمد كمال مهمة الحكم المساعد الأول وأحمد حسام طه المساعد الثاني والحكم الرابع محمود ناجي.

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المباراة ستُقام غدًا الثلاثاء بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمنافسات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «كان 2023» بساحل العاج.

وتصل اليوم الإثنين بعثة المنتخب التونسي إلى مدينة بنغازي، وكانت بعثة المنتخب الوطني وصلت أمس الأحد إلى بنغازي قادمة من تونس، وأجرى المنتخب تدريبات على أرضية ملعب بنينا.

المنتخب الوطني في حاجة ملحة لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته في الجولة الرابعة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة من جانب المنتخب التونسي إذا أراد التأهل وعدم الدخول في حسابات معقدة.

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