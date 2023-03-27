«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة للدورات الرمضانية في ربوع ليبيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

رصدت «بوابة الوسط» عديد الدوريات الرمضانية في مختلف المناطق والمدن الليبية التي انطلقت مع أول أيام الشهر المبارك، حيث تعم الألعاب الرياضية في مختلف الأحياء الشعبية والصالات والمؤسسات التعليمية في إطار عادة مختلف الشباب الليبي خلال أيام الشهر الفضيل.

شهدت الدورات الرمضانية لهذا العام ممارسة رياضات الجري وتنس الطاولة والطائرة واليد والسلة والقدم خلال فترتين قبل الإفطار وبعد صلاتي العشاء والقيام.

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بطولة الحميضة في بنغازي

ففي مدينة بنغازي انطلقت بطولة الحميضة الشهير بالفئات السنية بمدينة بنغازي، وكان حفل افتتاح البطولة بمباراة استعراضية ضمت المباراة أبرز لاعبي كرة القدم الليبية أبرزهم أكرم عياد وميلود الفسي وأحمد الزوي وعلي الحاسي وسعد الزياني وسالم الدوكالي.

دوريات العواقير وأخرى في المرج ودرنة وطبرق

وفي بنغازي أيضا انطلقت دوريات شباب العواقير ببنغازي ودوري بن يونس ودوري الرفاق لمدينة بنغازي ودوري شهداء توكرة، بمشاركة 16 فريقا، كذلك دوريات في المرج ودرنة وطبرق.

ومن أشهر الدوريات في مدينة طرابلس دوري العياشي بمعهد جميلة الأزمرالي ودوري ملعب الظهرة والذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

أكثر من 20 فريقا في دوري شعماش

وفي نادي المجد بطرابلس انطلق دوري المرحوم عبدالحميد شعماش بمشاركة أكثر من 20 فريقا ودوري الأصدقاء بمدرسة علي أوريث، هذا الدوري الذي يجمع سنويا الرياضيين القدامى والشباب والفئات السنية، ودوري هومر في طرابلس.

وفي منطقة زواية الدهماني بطرابلس انطلق دوري السلام ودوري ملتقي النوفليين بمنطقة النوفليين، وفي سوق الجمعة دوري الجردينة، وفي منطقة وريمة بتاجوراء انطلق دوري السلام لشباب وريمة بمشاركة عديد الفرق المجاورة من منطقة تاجوراء.

16 فريقا في دوري المعلمات بمصراتة

وفي مصراتة انطلق أيضا دوري المعلمات بمشاركة 16 فريقا جرى تقسميهم على أربع مجموعات، المجموعة الأولى ضمت فرق: المواهب والريادة وشاطئ النخيل والتانغو، والثانية ضمت فرق: فرسان المتوسط وفالاس والأمواج والراوسي، والثالثة ضمت فرق: شباب الرويسات وسعدوان والنجوم الفضية وشباب زريق، والرابعة والأخيرة ضمت فرق: لازورد وشباب المدينة وأشبيلية والوعد.

ومن نتائج البطولة، جاء التعادل الإيجابي بين التانغو والريادة بنتيجة (2-2)، بينما فاز فريق المواهب على شاطئ النخيل بنتيجة هدفين مقابل هدف. وفي مدينة البيضاء انطلق دوري أبطال البيضاء للشباب ودوري قدامى الرياضيين.

جانب من الدورات الرمضانية في ليبيا. (فيسبوك)

جانب من الدورات الرمضانية في ليبيا. (فيسبوك)

جانب من الدورات الرمضانية في ليبيا. (فيسبوك)