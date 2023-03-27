شاهد: آخر تدريب للمنتخب التونسي قبل التحول إلى بنغازي لمواجهة «فرسان المتوسط» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المنتخب الوطني التونسي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة منتخب ليبيا، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2023» المقرر إقامتها بساحل العاج، وذلك على الملعب الفرعي برادس، قبل التحول إلى بنغازي.

- لمشاهدة الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب التونسي قبل التحول إلى بنغازي.. اضغط هنا

كما أنهى المنتخب التونسي الجزء المخصص من تحضيراته على الملعب الفرعي برادس قبل التحول عند منتصف نهار اليوم الإثنين إلى مدينة بنغازي، والتي سيجرى بها حصة تدريبية أخيرة بملعب شهداء بنينا، قبل المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، حيث شهدت الحصة التدريبية التي تخلف عنها الثنائي يوسف المساكني ومنتصر الطالبي، بسبب الإصابة تركيز الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، حسب الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم التونسي عبر «فيسبوك».

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وحقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على ضيفه المنتخب الليبي بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الجمعة، على ملعب رادس في العاصمة التونسية، ضمن الجولة الثالثة، ودفع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الليبي بقيادة حمدي بطاو، بتشكيل مكون من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود والو، وعلي يوسف، وطلال فرحات، ومحمد المنير. وفي خط الوسط: المعتصم المصراتي، ومحمد التهامي، وطاهر بن عامر. وفي خط الهجوم: حمدو الهوني، وإسماعيل التاجوري، ومعاذ عيسى.

قدم حمدي بطاو اعتذارا لجماهير كرة القدم، ووعد بتصحيح المسار مستقبلا، في المؤتمر الصحفي، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام تونس صاحب الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.

ففي الوقت الذي خسر فيه المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بثلاثية نظيفة أمام تونس، فاز على الجانب الآخر المنافس الرئيسي لـ«فرسان المتوسط» في المجموعة منتخب غينيا الاستوائية على بوتسوانا بهدفين دون مقابل، لتزداد الصعوبات، وكان منتخبا ليبيا وغينيا الاستوائية متساويين بثلاث نقاط قبل أن ينجح الأخير في تحسين مركزه وينفرد بوصافة المجموعة.

آخر تدريب للمنتخب التونسي. (الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم التونسي عبر فيسبوك)

آخر تدريب للمنتخب التونسي. (الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم التونسي عبر فيسبوك)

آخر تدريب للمنتخب التونسي. (الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم التونسي عبر فيسبوك)

آخر تدريب للمنتخب التونسي. (الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم التونسي عبر فيسبوك)

آخر تدريب للمنتخب التونسي. (الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم التونسي عبر فيسبوك)

آخر تدريب للمنتخب التونسي. (الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم التونسي عبر فيسبوك)