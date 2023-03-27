خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل سنحقق الفوز.. ويعود الأمل في الترشح؟

القاهرة - بوابة الوسط

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراته الأولى أمام المنتخب التونسي (0-3)، بعد أن سيطر الفريق التونسي على مجريات اللعب وعلى وسط الملعب وتحرك كيفما يشاء في المساحات الخالية، وقد ساعده في ذلك تكتل الفريق الليبي في نصف ملعبه مما زاد الضغط عليه، وتلقى الهدف الأول إثر خطأ حارس المرمى الذي أبعد الكرة قريبا من المرمى لتجد المهاجم يوسف المساكني ليودعها الشباك، وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء لم يحسن المدافع استخلاص الكرة ولعب على جسم الخصم.

على العموم لم يكن المنتخب الليبي معدا بدنيا ونفسيا بشكل جيد، وأرهقته الطريقة الدفاعية غير المنظمة التي شلت حركته، وجعلته لا يشارك في اللعب بشكل إيجابي، إلا بعد أن أجرى المدرب التغيير بدخول اللافي وصولة حيث عادت الحياة للفريق وأتيحت له فرصة التسجيل من تمريرة من اللافي إلى المهاجم الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى لكنه سدد في جسم الحارس الذي خرج لملاقاته، وكانت أيضا خطوط الفريق الليبي متباعدة ولهذا لم ينجح في تبادل الكرة وخلق هجمات منظمة وبهذه النتيجة انتهى الشوط الأول الذي حفظنا الله فيه من عدة أهداف أضاعها المهاجم الجزيري أمام المرمى وكذلك بتوفيق حارس المرمى الليبي الذي أنقذ مرماه من عدة أهداف.

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أما في الشوط الثاني فقد تقارب المستوى الفني إلى حد ما وتحرر الفريق الليبي من رهبة الخوف من الخصم، خاصة بعد أن قام مدرب المنتخب التونسي باستبدال بعض اللاعبين الأساسيين وإتاحة الفرصة للبدلاء الذي سجل أحدهم الهدف الثالث، وبرأيي الخاص أعتقد أن الفريق الليبي يحتاج إلى مدرب عالمي معروف ولفترة طويلة يساعده بعض المدربين المحليين لاكتساب الخبرة.

ترتيبنا الحالي في المجموعة الثالث بـ(3) نقاط خلف تونس بـ(7) نقاط وغينيا الاستوائية بـ(6) نقاط وبوتسوانا في آخر المجموعة بنقطة واحدة، ويحدونا الأمل في الله في مباراة الإياب بملعب بنينا للفوز بنقاط المباراة، وإلا الخروج من المولد بلا حمص كما جرت العادة مع هذا الاتحاد الذي لم نترشح معه في كل التصفيات الدولية التي شاركنا فيها مع المدربين الأجانب والمحليين، ولم يجد أي حلول لكرتنا المحلية ومصر على البقاء وزيادة عدد فرق الدوري الضعيف الذي لم يقدم لنا أي وجوه جديدة، ويا حسرة على الأيام التي كانت فيها الكرة الليبية ندا قويا للكرة العربية والأفريقية، وأعتبر أن كل أطراف المنظومة الرياضية مسؤولون عن هذه الإخفاقات المتكررة، أخيرا أرجو ألا يتكرر في مباراة يوم الثلاثاء مسلسل ملعب رادس بتونس، وأن توضع من البداية التشكيلة المثلى للمباراة حتى يتحقق الفوز للمنتخب الليبي ويعود أمل الترشح لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بساحل العاج.