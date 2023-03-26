غيابات في صفوف تونس قبل مواجهة العودة أمام ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقديم دعوة للاعبين علاء الدين غرام وحمدي العبيدي للانضمام إلى صفوف المنتخب لمواجهة منتخب ليبيا، الثلاثاء المقبل.

وتعرض يوسف المساكني ومنتصر الطالبي للإصابة، التي ستحرمهما من المشاركة في مواجهة العودة أمام منتخب ليبيا على ملعب شهداء بنينا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

- حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

- تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

ومُني المنتخب الليبي بالهزيمة في لقاء الذهاب أمام المنتخب التونسي على ملعب رادس في العاصمة التونسية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء العودة.