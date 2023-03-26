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غيابات في صفوف تونس قبل مواجهة العودة أمام ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 07:06 مساء
غيابات في صفوف تونس قبل مواجهة العودة أمام ليبيا
لاعب المنتخب التونسي يوسف المساكني. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقديم دعوة للاعبين علاء الدين غرام وحمدي العبيدي للانضمام إلى صفوف المنتخب لمواجهة منتخب ليبيا، الثلاثاء المقبل.

وتعرض يوسف المساكني ومنتصر الطالبي للإصابة، التي ستحرمهما من المشاركة في مواجهة العودة أمام منتخب ليبيا على ملعب شهداء بنينا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

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ومُني المنتخب الليبي بالهزيمة في لقاء الذهاب أمام المنتخب التونسي على ملعب رادس في العاصمة التونسية بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء العودة.

بطاو يعتذر للجماهير
وفي سياق متصل، قدم المدير الفني الجديد للمنتخب الليبي حمدي بطاو اعتذارًا لجماهير كرة القدم، ووعد بتصحيح المسار مستقبلًا، في المؤتمر الصحفي، عقب الخسارة أمام تونس، في أول لقاء لليبيا تحت قيادته.

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