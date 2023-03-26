شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية للمواجهة الوحيدة، أمس السبت، والتي جمعت بين فريقي التعاون والأخضر، ضمن مؤجلات الأسبوع الأول إيابا من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

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استديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية

يعرض برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وقدمه الإعلامي عبدالرزاق بالحاج مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

وأعلنت قناة الوسط «WTV» إقامة المباراتين، وطرفهما فريق الأخضر، الذي جاء التأجيل له كونه الممثل الليبي الوحيد في القارة السمراء، بمشاركته في البطولة الأفريقية.