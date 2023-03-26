حضر الاتحاد وغاب الإشعاع بكأس السلة في ثالث انسحاب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت مباراة، أمس السبت، في كأس ليبيا لكرة السلة حضور فريق الاتحاد وطاقم التحكيم وغياب الإشعاع، فاحتسبت النتيجه لصالح الاتحاد بنتيجة (20-0)، ويعد هذا الانسحاب هو الثالث في الأدوار التمهيدية لكأس السلة، وسبق أن انسحب اتحاد المرج أمام الهلال، وأيضا غياب الجزيرة أمام بلخير.

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مفكرة النتائج

أبوسليم × المدينة (59-52)

الأهلي طرابلس × الشباب (67-55)

الهلال × التحدي (81-49)

بلخير× الإشعاع (100-58)

الاتحاد × الجزيرة (88-61)

الشباب × أبوسليم (71-47)

النصر × الأهلي بنغازي (59-49)

الأهلي طرابلس × المدينة (76-43)

النصر × المروج (53-52)

بقية مباريات الكأس

اليوم الأحد ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس لقاء الشباب مع المدينة، وغدا الإثنين، الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم على ملعب صالة الأهلي طرابلس.

فريق الاتحاد وسط غياب الإشعاع في منافسات السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

فريق الاتحاد وسط غياب الإشعاع في منافسات السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)