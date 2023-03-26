  • Alwasat News
Atwasat

حضر الاتحاد وغاب الإشعاع بكأس السلة في ثالث انسحاب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 26 مارس 2023, 01:09 مساء
حضر الاتحاد وغاب الإشعاع بكأس السلة في ثالث انسحاب (صور)
فريق الاتحاد وسط غياب الإشعاع في منافسات السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
alwasat radio

شهدت مباراة، أمس السبت، في كأس ليبيا لكرة السلة حضور فريق الاتحاد وطاقم التحكيم وغياب الإشعاع، فاحتسبت النتيجه لصالح الاتحاد بنتيجة (20-0)، ويعد هذا الانسحاب هو الثالث في الأدوار التمهيدية لكأس السلة، وسبق أن انسحب اتحاد المرج أمام الهلال، وأيضا غياب الجزيرة أمام بلخير.

- الأهلي بنغازي يعزز تصدره لدوري السلة بالعلامة الكاملة

مفكرة النتائج
أبوسليم × المدينة (59-52)
الأهلي طرابلس × الشباب (67-55)
الهلال × التحدي (81-49)
بلخير× الإشعاع (100-58)
الاتحاد × الجزيرة (88-61)
الشباب × أبوسليم (71-47)
النصر × الأهلي بنغازي (59-49)
الأهلي طرابلس × المدينة (76-43)
النصر × المروج (53-52)

بقية مباريات الكأس
اليوم الأحد ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس لقاء الشباب مع المدينة، وغدا الإثنين، الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم على ملعب صالة الأهلي طرابلس.

فريق الاتحاد وسط غياب الإشعاع في منافسات السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
فريق الاتحاد وسط غياب الإشعاع في منافسات السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
فريق الاتحاد وسط غياب الإشعاع في منافسات السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
فريق الاتحاد وسط غياب الإشعاع في منافسات السلة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود ...
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبر «WTV».. الأخضر ضيف في سهرة رمضانية على التعاون ضمن مؤجلات «دورينا».. اليوم
عبر «WTV».. الأخضر ضيف في سهرة رمضانية على التعاون ضمن مؤجلات ...
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة معنوية من زملائه في رمضان
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة معنوية ...
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة «فرسان المتوسط»
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة ...
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف نهائي كأس اليد.. الأربعاء
الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف نهائي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
المزيد
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية ......
حضر الاتحاد وغاب الإشعاع بكأس السلة في ثالث انسحاب (صور)
حضر الاتحاد وغاب الإشعاع بكأس السلة في ثالث انسحاب (صور)...
نادي الشباب العربي بطرابلس ينظم مسابقات في السلة وندوات ثقافية
نادي الشباب العربي بطرابلس ينظم مسابقات في السلة وندوات ......
الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف نهائي كأس اليد.. الأربعاء
الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف ......
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»...
المزيد