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نادي الشباب العربي بطرابلس ينظم مسابقات في السلة وندوات ثقافية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 26 مارس 2023, 12:10 مساء
نادي الشباب العربي بطرابلس ينظم مسابقات في السلة وندوات ثقافية
شعار نادي الشباب العربي. (فيسبوك)
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تتواصل الاستعدادات بنادي الشباب العربي بمدينة طرابلس لتنظيم مهرجان رياضي ثقافي خلال ليالى شهر رمضان المبارك، ويتضمن المهرجان مسابقات في كرة السلة للفئات السنية 12، 14، 16 عاما، وأيضا مسابقات في المهارات الفردية، بالإضافة إلى مسابقة مفتوحة لكرة السلة للكبار يتكون كل فريق من 8 لاعبين، وأيضا مسابقة في ثلاثيات كرة السلة 3×3 ويتكون كل فريق من أربعة لاعبين.

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أيضا تقام مسابقة في الرمية الثلاثية ومسابقة كبس الكرة داخل الحلق «سلام دنك»، ويترقب مشاركة أبرز نجوم كرة السلة الليبية فى المهرجان، كما يتضمن برنامج الدورة مباراة ودية بين منتخبي المنطقتين الشرقية والغربية لفئة 16 عاما، وتتضمن أيام المهرجان أيضا ندوات ثقافية ورياضية يشارك فيها العديد من المهتمين والمختصين في المجال الرياضي والثقافي، حسب صفحة نادي الشباب العربي عبر «فيسبوك».

وخصصت اللجنة المشرفة على المهرجان جوائزا لأحسن لاعب في كل مباراة، وجائزة قيمة للفائز بمسابقة كبس الكرة داخل الحلق «سلام دنك»، وجائزة قيمة للفائز بمسابقة رمية ثلاثية، وجوائز لأفضل لاعب في الدوري في مختلف الفئات، وكؤوس للفرق المتحصلة على الترتيب الأول.

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