الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف نهائي كأس اليد.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد الدكتور حبيب عاشور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن القاعة الكبرى بمدينة طرابلس، ستحتضن نهائيات كأس ليبيا لكرة اليد.

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وأضاف حبيب قائلا: «إن مباراتي الدور نصف النهائي ستقام الأربعاء 29 مارس الجاري، وأن المباراة الأولى ستجمع بين الأولمبي وبنغازي الجديدة، تعقبها مباراة الهلال والأهلي طرابلس».

واختتم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، قائلا «الفائزان من المباراتين سيلتقيان الجمعة 31 مارس الجاري في المباراة النهائية، لتحديد الفريق المتوج بكأس ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023».