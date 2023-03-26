  • Alwasat News
Atwasat

الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف نهائي كأس اليد.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 26 مارس 2023, 11:19 صباحا
الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف نهائي كأس اليد.. الأربعاء
مباراة كرة اليد بين الأهلي طرابلس والجزيرة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد الدكتور حبيب عاشور في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن القاعة الكبرى بمدينة طرابلس، ستحتضن نهائيات كأس ليبيا لكرة اليد.

- غرامات وعقوبات في مباراة اليد بين الجزيرة والأهلي طرابلس

وأضاف حبيب قائلا: «إن مباراتي الدور نصف النهائي ستقام الأربعاء 29 مارس الجاري، وأن المباراة الأولى ستجمع بين الأولمبي وبنغازي الجديدة، تعقبها مباراة الهلال والأهلي طرابلس».

واختتم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، قائلا «الفائزان من المباراتين سيلتقيان الجمعة 31 مارس الجاري في المباراة النهائية، لتحديد الفريق المتوج بكأس ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود ...
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات «كان 2023» بعد موقعة «رادس»؟
كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات ...
منتخب ليبيا يتجه إلى بنغازي استعدادا لمواجهة الإياب أمام تونس بتصفيات «كان 2023»
منتخب ليبيا يتجه إلى بنغازي استعدادا لمواجهة الإياب أمام تونس ...
عبر «WTV».. الأخضر ضيف في سهرة رمضانية على التعاون ضمن مؤجلات «دورينا».. اليوم
عبر «WTV».. الأخضر ضيف في سهرة رمضانية على التعاون ضمن مؤجلات ...
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة معنوية من زملائه في رمضان
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة معنوية ...
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة «فرسان المتوسط»
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
المزيد
نادي الشباب العربي بطرابلس ينظم مسابقات في السلة وندوات ثقافية
نادي الشباب العربي بطرابلس ينظم مسابقات في السلة وندوات ......
الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف نهائي كأس اليد.. الأربعاء
الأولمبي × بنغازي الجديدة.. الهلال × الأهلي طرابلس في نصف ......
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»...
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة «فرسان المتوسط»
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة......
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة معنوية من زملائه في رمضان
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة ......
المزيد