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شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 07:57 مساء
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
لاعبو فريق التعاون الليبي. (أرشيفية: قناة الوسط)
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ينطلق مساء اليوم السبت في تمام العاشرة والنصف، الاستوديو التحليلي لمواجهة التعاون والأخضر في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتُذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويدخل الأخضر أولى مبارياته المؤجلة في الدوري، ويأمل في تحقيق الثلاث نقاط، ليعود للمنافسة في الدوري، عقب مشاركته الأفريقية في «الكونفدرالية»، ويأمل مدربه المصري عبدالحميد بسيوني الذي اعترض على إقامة اللقاء سابقًا، في تحقيق نتيجة إيجابية من اللقاء في ظل الغيابات.

فيما يأمل التعاون في تصحيح مساره بالدوري وتجاوز منطقة الهبوط، حينما يستضيف صاحب المركز السابع الأخضر، بينما يحتل التعاون المركز الثامن.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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