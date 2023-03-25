قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة «فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

شهد الوسط الرياضي الليبي حالة من الاستياء، بعد فقدان المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» نتيجة مباراة تونس ضمن تصفيات أمم أفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل، مع عدم تقديم مستوى مقنع بخلاف النتيجة، وطالت الانتقادات اتحاد الكرة والطاقم الفني على اختياراته وأداء اللاعبين.

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شخصيات رياضية عديدة عبرت عن استيائها من خلال صفحاتها الشخصية على «فيسبوك»، في مقدمتهم الصحفي الرياضي عادل قنابة، قائلا «إن المنتخب الليبي أصبح للأسف حقل تجارب في عهد الاتحاد الحالي، والخسارة أمام تونس تكررت».

وكتب قنابة «على اتحاد الكرة أن يترك المجال، لأنه فاقد القدرة والكفاءة».

اللاعب السابق للاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم خالد المرغني، قال «إن عمل اتحاد الكرة الوعشوائي هو السبب في هذه النتائج، لأن نفس الأشخاص نفس العقلية منذ سنوات سيطروا على المنتخبات».



الحارس السابق لفريق السويحلي ومدير مدرسة البداية للناشئين جمال المحيشي، كتب يقول «أي مدرب يحترم نفسه عليه أن يبتعد حاليا عن تدريب المنتخب والأندية في الوقت الحالي».