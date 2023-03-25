  • Alwasat News
Atwasat

قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة «فرسان المتوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد السبت 25 مارس 2023, 04:03 مساء
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة «فرسان المتوسط»
المرغني والمحيشي وقنابة. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

شهد الوسط الرياضي الليبي حالة من الاستياء، بعد فقدان المنتخب الليبي «فرسان المتوسط» نتيجة مباراة تونس ضمن تصفيات أمم أفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل، مع عدم تقديم مستوى مقنع بخلاف النتيجة، وطالت الانتقادات اتحاد الكرة والطاقم الفني على اختياراته وأداء اللاعبين.

- حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

شخصيات رياضية عديدة عبرت عن استيائها من خلال صفحاتها الشخصية على «فيسبوك»، في مقدمتهم الصحفي الرياضي عادل قنابة، قائلا «إن المنتخب الليبي أصبح للأسف حقل تجارب في عهد الاتحاد الحالي، والخسارة أمام تونس تكررت».

وكتب قنابة «على اتحاد الكرة أن يترك المجال، لأنه فاقد القدرة والكفاءة».

اللاعب السابق للاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم خالد المرغني، قال «إن عمل اتحاد الكرة الوعشوائي هو السبب في هذه النتائج، لأن نفس الأشخاص نفس العقلية منذ سنوات سيطروا على المنتخبات».
 
الحارس السابق لفريق السويحلي ومدير مدرسة البداية للناشئين جمال المحيشي، كتب يقول «أي مدرب يحترم نفسه عليه أن يبتعد حاليا عن تدريب المنتخب والأندية في الوقت الحالي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا

ناغلسمان.. مشروع بايرن المستقبلي الذي تهاوى سريعا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم

رونالدو «القياسي».. عميد لاعبي العالم
توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا ودركيا الخميس خلال الاحتجاجات في فرنسا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز

رحاليستا في «أساطير الأكل» (1): باسيليا سانشيز
«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة

«أرزاق تساق 2023» (1) - عمي عمار من صبراتة
«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري

«أكلات ماجدة» (م2، ح1): فطيرة خشبوري وتارت التوت البري
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: أبلغت القادة الليبيين «توقعاتنا» بشكل مباشر
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا بالزي الأساسي أمام تونس في موقعة رادس
ليبيا بالزي الأساسي أمام تونس في موقعة رادس
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية ...
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام ...
كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات «كان 2023» بعد موقعة «رادس»؟
كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات ...
منتخب ليبيا يتجه إلى بنغازي استعدادا لمواجهة الإياب أمام تونس بتصفيات «كان 2023»
منتخب ليبيا يتجه إلى بنغازي استعدادا لمواجهة الإياب أمام تونس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
المزيد
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة «فرسان المتوسط»
قنابة والمرغني والمحيشي.. شخصيات رياضية تعبر عن غضبها لخسارة......
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة معنوية من زملائه في رمضان
النجم الدولي السابق بنادي الاتحاد علي إبراهيم يتلقى زيارة ......
عبر «WTV».. الأخضر ضيف في سهرة رمضانية على التعاون ضمن مؤجلات «دورينا».. اليوم
عبر «WTV».. الأخضر ضيف في سهرة رمضانية على التعاون ضمن ......
منتخب ليبيا يتجه إلى بنغازي استعدادا لمواجهة الإياب أمام تونس بتصفيات «كان 2023»
منتخب ليبيا يتجه إلى بنغازي استعدادا لمواجهة الإياب أمام ......
كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في تصفيات «كان 2023» بعد موقعة «رادس»؟
كيف صعبت غينيا الاستوائية المنافسات على المنتخب الليبي في ......
المزيد