عبر «WTV».. الأخضر ضيف في سهرة رمضانية على التعاون ضمن مؤجلات «دورينا».. اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر اليوم السبت بنظيره التعاون في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ضمن مؤجلات البطولة التي تأتي بسبب انشغال فريق الأخضر في بطولة «الكونفدرالية».

وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد استديوهات التحليل المواكبة للمباريات المؤجلة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم بتوقيت ليبيا.

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وأعلنت قناة الوسط «WTV» إقامة المباراتين، وطرفهما فريق الأخضر، الذي جاء التأجيل له، كونه الممثل الليبي الوحيد في القارة السمراء، بمشاركته في البطولة الأفريقية.

المباراة الأولي تجمع بين التعاون والأخضر، ومؤجلة من الأسبوع الأول لدور الإياب، بينما الثانية للأخضر أمام شباب الجبل، ومؤجلة من الأسبوع الثاني لدور الإياب.

السبت 25 مارس 2023

التعاون × الأخضر - ملعب شهداء بنينا 10:30 نقل «WTV»

الجمعة 7 أبريل 2023

الأخضر × شباب الجبل - شيخ الشهداء 10:30 نقل «WTV»

وحرصت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم على إقامة المباراتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث يخوض منتخب ليبيا مواجهتي تونس ضمن التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «كان 2023» في ساحل العاج.

استديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية

يُعرض برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية كل مباراة عبر «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.