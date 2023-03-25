منتخب ليبيا يتجه إلى بنغازي استعدادا لمواجهة الإياب أمام تونس بتصفيات «كان 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

تغادر بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، الأراضي التونسية عائدة إلى البلاد، وتحديدا مدينة بنغازي، حسب البرنامج المعلن من قبل اتحاد كرة القدم الليبي، استعدادا لملاقاة المنتخب التونسي مجددا في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية «كان 2023» المقررة إقامتها في ساحل العاج، على أرضية ملعب شهداء بنينا في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري.

- حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

وحقق المنتخب التونسي فوزا كبيرا على ضيفه المنتخب الليبي بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة، على ملعب رادس في العاصمة التونسية، ضمن الجولة الثالثة، ودفع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الليبي بقيادة حمدي بطاو، بتشكيل مكون من معاذ اللافي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود والو، وعلي يوسف، وطلال فرحات، ومحمد المنير. وفي خط الوسط: المعتصم المصراتي، ومحمد التهامي، والطاعر بن عامر. وفي خط الهجوم: حمدو الهوني، وإسماعيل التاجوري، ومعاذ عيسى.

قدم حمدي بطاو اعتذارا لجماهير كرة القدم، ووعد بتصحيح المسار مستقبلا، في المؤتمر الصحفي، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام تونس صاحب الصدارة برصيد سبع نقاط، يليه منتخب غينيا الاستوائية بست نقاط، ثم ليبيا بثلاث نقاط، وأخيرا بوتسوانا بنقطة واحدة.

ففي الوقت الذي خسر فيه المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بثلاثية نظيفة أمام تونس، فاز على الجانب الآخر المنافس الرئيسي لـ«فرسان المتوسط» في المجموعة منتخب غينيا الاستوائية على بوتسوانا بهدفين دون مقابل، لتزداد الصعوبات، وكان منتخبا ليبيا وغينيا الاستوائية متساويين بثلاث نقاط، قبل أن ينجح الأخير في تحسين مركزه وينفرد بوصافة المجموعة.