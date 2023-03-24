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الأخضر يلتقي التعاون في الدوري بأولى المؤجلات.. غدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 مارس 2023, 02:15 مساء
الأخضر يلتقي التعاون في الدوري بأولى المؤجلات.. غدا
يمينا: شعار نادي التعاون الليبي، يسارا: شعار نادي الأخضر الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يواصل فريق الأخضر استعداداته لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل، في أولى مباريات الأخضر المؤجلة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، لمرحلة الإياب عن المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في الـ11 مساء بتوقيت ليبيا.

كما سافرت بعثة فريق التعاون أمس الخميس متجهة إلى مدينة بنغازي للإقامة هناك استعدادا لمواجهة الأخضر على ملعب شهداء بنينا.

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ونشر الحساب الرسمي لفريق الأخضر صورا من مران الفريق بقيادة المدرب المصري عبدالحميد بسيوني، الذي ركز على بعض الجوانب الفنية، وكذلك استشفاء اللاعبين من ضغط المباريات.

المدرب غاضب
وأبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق الأخضر غضبه الشديد، بعد رفض لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل المباراة أمام التعاون، لإفساح المجال أمام لاعبيه للاستعداد بشكل جيد للمباراة المصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بدور المجموعات في كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، والمقرر إقامتها في الثاني من أبريل المقبل.

جانب من تدريبات نادي الأخضر الاستعدادية لمواجهة التعاون في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من تدريبات نادي الأخضر الاستعدادية لمواجهة التعاون في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
حارس مرمى الأخضر من تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة التعاون في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
حارس مرمى الأخضر من تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة التعاون في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
لاعب التعاون من تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة الأخضر في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
لاعب التعاون من تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة الأخضر في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
لاعب التعاون من تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة الأخضر في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
لاعب التعاون من تدريبات فريقه الاستعدادية لمواجهة الأخضر في الدوري الليبي، 23 مارس 2023. (الإنترنت)
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