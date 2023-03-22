نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت إدارة نادي الجزيرة زوارة بيان اعتذار، عقب أحدث ملعب كرة اليد أمام الأهلي طرابلس في مرحلة التتويج.

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جاء بيان نادي الجزيرة زوارة «باسم مجلس إدارة نادي الجزيرة زوارة وجمهوره الوفي نتقدم باعتذارنا وتأسفنا الشديد للأسرة الرياضية عامة وأسرة كرة اليد ببلادنا الحبيبة ونستنكر بشدة الأحداث التي صاحبت مباراة فريقنا الأول لكرة اليد وفريق الأهلي طرابلس ضمن نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد مرحلة التتويج التي تقام بقاعة زوارة للألعاب الرياضية».

وأضاف البيان «إن مثل هذه الأحداث لا تمثل نادي الجزيرة زوارة وتاريخه العريق ومسيرته الرياضية ونؤكد بأننا متحملون كامل المسؤولية عن ما حدث.. نحمد الله على سلامة الجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.. مجلس إدارة نادي الجزيرة».

بيان نادي الجزيرة زوارة. (صفحة نادي الجزيرة زوارة عبر فيسبوك)