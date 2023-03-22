الأهلي طرابلس يستعد بوديتين قبل مواجهة طلائع الجيش المصري في البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، لمباراة طلائع الجيش ضمن ذهاب الدور التمهيدي من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة.

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يخوض فريق الأهلي طرابلس مباراتين وديتين، الأولى غدًا الخميس أمام فريق اليرموك بملعب نادي الأهلي طرابلس في الساعة العاشرة ونصف مساء بحضور الجماهير.

والمباراة الودية الثانية في التاسع والعشرين من مارس الجاري أمام فريق أبوسليم، قبل التحول إلى مصر في الأول من إبريل المقبل لمواجهة فريق طلائع الجيش المصري في مصر في الرابع من إبريل في بداية المنافسات العربية لنسخة الموسم الجديد.