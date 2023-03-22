فوز أبوسليم والأهلي طرابلس في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل مباريات المرحلة التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، وجرت أمس الثلاثاء بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان، الأولى جمعت الأهلي طرابلس والشباب، انتهى ربعها الأول بالتعادل (19-19)، وفي الربع الثاني كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي تمكن من تسجيل 19 نقطة مقابل 4 نقاط فقط للشباب، لينتهي الشوط الأول للأهلي طرابلس (38-23).

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 29 نقطة والشباب 32 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (67-55)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم هيثم الساروي وعمر سالم وعلي الأمير والمسجل أيمن عبدالله والمسجل الإلكتروني محمد حسين والميقاتي عبدالهادى خليفة وميقاتي 24 ثانية علي أبولقاسم.

المباراة الثانية جمعت أبوسليم والمدينة، انتهى ربعها الأول بتقدم المدينة بفارق 3 نقاط، وفي الربع الثاني أضاف أبوسليم 14 نقطة والمدينة 11 نقطة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (24-24)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف أبوسليم 35 نقطة والمدينة 28 نقطة، ليفوز أبوسليم بنتيجة المباراة (59-52).

أدار المباراة ثلاثي التحكيم إبراهيم عبدالله وأيمن عبدالله ومحمد صوادق والمسجل محمد عيسى والمسجل الإلكتروني على بلقاسم والميقاتي عبدالهادي خليفة وميقاتي 24 ثانية علي أبولقاسم.