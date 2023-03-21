المنتخب يستقبل محترفيه قبل التوجه لتونس العاصمة وسط استمرار غياب بن علي وعلاج السلتوا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم مدينة طبرقة التونسية إلى العاصمة تونس، وذلك استعدادا لملاقاة المنتخب التونسي الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت ليبيا على ملعب رادس.

وحسب المواعيد سيتم، اليوم الثلاثاء، وصول آخر المحترفين إلى تونس العاصمة، وهما مؤيد اللافي والمعتصم المصراتي.

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ووصل، أمس الإثنين، محمد صولة والسنوسي الهادي ومحمد الغنمي وإسماعيل التاجوري وصهيب بن سليمان والطاهر بن عامر، وسط غياب المحترف أحمد بن علي وأحمد التربي بسبب الإصابة، كما تحوم شكوك حول مشاركة اللاعب أنيس السلتوا، الذي يعاني من إصابة في الركبة، ستتم معالجته في تونس، استعدادا للمباريات المقبلة للمنتخب حسب طبيب الفريق.

كان المنتخب الوطني قد دخل في معسكر منذ السادس عشر من مارس الجاري بحضور 18 لاعبا تخللته تدريبات صباحية ومسائية، وسيكون مساء اليوم الثلاثاء تدريب بأحد الملاعب المجاورة لملعب رداس، وسيكون هناك غدا الأربعاء تدريب على ملعب المباراة والاجتماع الفني للمباراة.