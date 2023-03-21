قمة مرتقبة بين الجزيرة والأهلي طرابلس في نهائيات اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، بقاعة زوارة للألعاب الرياضية مع مباراتين في الجولة الثانية لنهائيات ليبيا لكرة اليد، المباراة الأولى تجمع بين الهلال والأولمبي، وكلاهما بنقطة واحدة في رصيدهما.

تعقبها مباراة المتصدرين الجزيرة مع الأهلي طرابلس، وكل منهما حقق الفوز في الجولة الأولى، وجمع ثلاث نقاط في رصيده، والفائز منهما سيكون الأقرب للتتويج بلقب البطولة.

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غدا الأربعاء تقام آخر مباراتين في النهائيات، المباراة الأولى تجمع بين الهلال والأهلي طرابلس، وتعقبها المباراة الختامية بين الجزيرة والأولمبي.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة اليد شكل لجنة مشرفة على البطولة برئاسة عزيز المقطوف، ونائبه جلال الحصائري، وعضوية أسامة الساعدي وعبدالعزيز مصطفى.