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قمة مرتقبة بين الجزيرة والأهلي طرابلس في نهائيات اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 21 مارس 2023, 02:28 مساء
قمة مرتقبة بين الجزيرة والأهلي طرابلس في نهائيات اليد
مباراة لفريق الجزيرة لكرة اليد. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، بقاعة زوارة للألعاب الرياضية مع مباراتين في الجولة الثانية لنهائيات ليبيا لكرة اليد، المباراة الأولى تجمع بين الهلال والأولمبي، وكلاهما بنقطة واحدة في رصيدهما.

تعقبها مباراة المتصدرين الجزيرة مع الأهلي طرابلس، وكل منهما حقق الفوز في الجولة الأولى، وجمع ثلاث نقاط في رصيده، والفائز منهما سيكون الأقرب للتتويج بلقب البطولة.

- فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد

غدا الأربعاء تقام آخر مباراتين في النهائيات، المباراة الأولى تجمع بين الهلال والأهلي طرابلس، وتعقبها المباراة الختامية بين الجزيرة والأولمبي.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة اليد شكل لجنة مشرفة على البطولة برئاسة عزيز المقطوف، ونائبه جلال الحصائري، وعضوية أسامة الساعدي وعبدالعزيز مصطفى.

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