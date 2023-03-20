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مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 20 مارس 2023, 02:47 مساء
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
المروج في منافسات دوري الدرجة الأولى. (صفحة نادي المروج عبر فيسبوك)
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تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة بمباراة الطيران وخالد بن الوليد على الملعب الجانبي ببنغازي بإدارة الحكم عماد خريش والمساعدين أسامة الورفلي واقدورة أبوجمعة والحكم الرابع إبراهيم البرعصي والمراقب أحمد الفيتوري.

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وغدا الثلاثاء يتجدد الموعد مع أربع مباريات بالمجموعة نفسها، الوحدة بنغازي يستضيف المروج على أرضية الملعب الجانبي ببنغازي بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين سالم المراكبي ومعاذ البرغثي والحكم الرابع مفتاح الفارسي والمراقب عمر جمعة.

وعلى أرضية ملعب درنة الأفريقي يلتقي المنار بإدارة الحكم بشير السوسي والمساعدين عبدالله الترهوني والعربي المغيربي والحكم الرابع حمد الشلوي ومراقب المباراة محمد الجلالي.

وعلى ملعب امساعد، خليج سرت يحل ضيفا على الأندلس بإدارة الحكم أشرف جمعة والمساعدين عبدالباسط سعيد ونوري الفالح والحكم الرابع كمال المجدوب والمراقب عبدالله الفضيل، وعلى ملعب مدينة القبة البرانس يستضيف الوفاق بإدارة الحكم عبدالباسط أيوب والمساعدين مروان الحراري وأحمد ضيف والحكم الرابع منذر العبيدي والمراقب محمد عبدالله.

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