4 فرق في نهائيات ليبيا لكرة اليد.. والأهلي طرابلس مع الأولمبي في الافتتاح

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الإثنين بقاعة زوارة للألعاب الرياضية نهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد بمشاركة الأهلي طرابلس والأولمبي والجزيرة والهلال، وتقام النهائيات بنظام التجمع من نصف دوري والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة الدوري.

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مباراة الافتتاح اليوم ستجمع الأهلي طرابلس مع الأولمبي ويعقبها مباراة الجزيرة مع الهلال، وغدا الثلاثاء تقام مباراتان أيضا، المباراة الأولى تجمع الهلال مع الأولمبي، ويعقبها مباراة الجزيرة مع الأهلي طرابلس.

يشهد الأربعاء آخر مباراتين في النهائيات، المباراة الأولى تجمع الهلال والأهلي طرابلس، ويعقبها المباراة الختامية بين الجزيرة والأولمبي.

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة اليد شكل لجنة مشرفة على البطولة برئاسة عزيز المقطوف ونائبه جلال الحصائري وعضوية أسامة الساعدي وعبدالعزيز مصطفى.