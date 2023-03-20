مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر خاصة لـ«قناة الوسط» أن لاعب فريق «أومونيا» القبرصي إسماعيل التاجوري سيصل اليوم الاثنين إلى تونس، للالتحاق ببعثة المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي تونس.

وبدأ التاجوري مسيرته في صفوف نادي «أوستريا فيينا» النمساوي تحت 19 عامًا بين عامي 2011 و2014، قبل أن ينتقل إلى نادي «رايندروف ألتاخ» النمساوي بين عامي 2014 و2016، بعدها عاد إلى نادي «أوستريا» مرة أخرى بين عامي 2016 و2018.

وعندما انضم لنادي «نيويورك ستي» الأميركي، فاز برفقته على جائزة أفضل لاعب صاعد عام 2018. وفي العام 2022 انضم إلى نادي «لوس أنجلوس» الأميركي ثم نيو «إنغلاند ريفولوشن»، قبل أن يلتحق بفريق «أومونيا» القبرصي.

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ويلتقي المنتخب الليبي نظيره التونسي ذهابًا وإيابًا أيام 24 و28 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023.