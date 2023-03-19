منتدى الأهلي طرابلس يقيم احتفالية ذكرى التأسيس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقام منتدى الأهلي طرابلس الثقافي، أمس السبت، احتفالية بمسرح وزارة السياحة بمناسبة مرور أربعة أعوام على تأسيسه وسط حضور مميز من الأطياف الأهلاوية والشخصيات الرياضية والإعلامية والثقافية.

ألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات بهذه المناسبة التي أكدت أهمية إنشاء المنتديات الثقافية والأدبية وأهمية الدور المنوط بها في الرقي بالرياضة الليبية وخصوصًا في أندية النخبة.

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حضر حفل الاحتفالية وكيلة وزارة السياحة حنان الحاسي ومجلس الإدارة والجمعية العمومية ولجنة الحكماء ورابطة قدامى رياضي الأهلي وكافة الأطياف الأهلاوية ونخبة من الشخصيات الرياضية والثقافية والفنية والإعلامية.

جرى على هامش الاحتفالية تكريم ثلاث شخصيات أهلاوية رحلوا عن الدنيا بدرع الوفاء وهم: عادل فارينا وحسين الشريف وصلاح الطبال.

جرى كذلك في الاحتفالية اختيار السيدة بسمة الفرجاني لمهمة رئاسة المنتدى للعام 2023.

جانب من منتدى الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

جانب من منتدى الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

جانب من منتدى الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

جانب من منتدى الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

جانب من منتدى الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

جانب من منتدى الأهلي طرابلس. (فيسبوك)