زوارة تحتضن نهائيات ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تحتضن القاعة الرياضية بمدينة زوارة، اليوم الأحد، الاجتماع الفني لنهائيات بطولة ليبيا لكرة اليد، التي ستنطلق بداية من يوم غد الإثنين، بمشاركة فرق الأهلي طرابلس والأولمبي والجزيرة والهلال، بنظام التجمع، ومن نصف دوري، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة الدوري.

- فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد

كيف تأهلت الفرق الأربعة؟

يشار إلى أن الفرق الثمانية المتأهلة من المرحلة الأولى وزعت على مجموعتين، وتبارت مجموعة فيما بينها من دوري كامل (ذهاب وإياب)، وتأهل أول وثان كل مجموعة للنهائيات، جاء الترتيب بالمجموعتين على النحو التالي:

الأهلي طرابلس أول المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة، وجاء الأولمبي ثانيا برصيد 11 نقطة، وثالثا الأهلي بنغازي بـ10 نقاط، ورابعا بنغازي الجديدة بـ8 نقاط.

المجموعة الثانية تصدرها الجزيرة برصيد 15 نقطة، وجاء ثانيا الهلال برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف جاء الشرطة رابعا برصيد 13 نقطة، ورابعا قار يونس بـ7 نقاط.