فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة...

جرت أمس السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، الأولى جمعت بين أبوسليم والشباب، كانت الأفضلية فيها لفريق الشباب الذي تقدم بنتيجة الربع الأول (15-12)، وفي الربع الثاني أضاف الشباب 27 نقطة مقابل 5 نقاط فقط لأبوسليم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب (42-17)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 29 نقطة وأبوسليم 30 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة (71-47).
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أدار المباراة ثلاثي التحكيم علي الأمير وأمير حمودة ونبيل الأحول، والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.
الأهلي طرابلس أمام المدينة
ثاني المباريات جمعت بين الأهلي طرابلس والمدينة، كانت الأفضلية فيها للأهلي طرابلس الذي أنهى الربع الأول لصالحه (20-11)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 21 نقطة مقابل 9 نقاط للمدينة، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 35 نقطة والمدينة 23 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (76-43)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم وليد شيوب وعلي الأمير وأمير حمودة، والمسجل بشير مخزوم، والمسجل الإلكتروني نبيل الأحول، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي أبولقاسم.
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