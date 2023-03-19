فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، الأولى جمعت بين أبوسليم والشباب، كانت الأفضلية فيها لفريق الشباب الذي تقدم بنتيجة الربع الأول (15-12)، وفي الربع الثاني أضاف الشباب 27 نقطة مقابل 5 نقاط فقط لأبوسليم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب (42-17)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 29 نقطة وأبوسليم 30 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة (71-47).

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أدار المباراة ثلاثي التحكيم علي الأمير وأمير حمودة ونبيل الأحول، والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.