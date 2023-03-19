  • Alwasat News
Atwasat

فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 19 مارس 2023, 01:21 مساء
فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة
اشارة لفوز الأهلي طرابلس في السلة على حساب المدينة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

جرت أمس السبت بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، الأولى جمعت بين أبوسليم والشباب، كانت الأفضلية فيها لفريق الشباب الذي تقدم بنتيجة الربع الأول (15-12)، وفي الربع الثاني أضاف الشباب 27 نقطة مقابل 5 نقاط فقط لأبوسليم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب (42-17)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الشباب 29 نقطة وأبوسليم 30 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب بنتيجة (71-47).

- الأهلي بنغازي يعزز تصدره لدوري السلة بالعلامة الكاملة
- فوز الهلال والنصر في كأس السلة

أدار المباراة ثلاثي التحكيم علي الأمير وأمير حمودة ونبيل الأحول،  والمسجل وليد شيوب والمسجل الإلكتروني بشير مخزوم، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي أبوالقاسم.

الأهلي طرابلس أمام المدينة
ثاني المباريات جمعت بين الأهلي طرابلس والمدينة، كانت الأفضلية فيها للأهلي طرابلس الذي أنهى الربع الأول لصالحه (20-11)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 21 نقطة مقابل 9 نقاط للمدينة، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي طرابلس 35 نقطة والمدينة 23 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (76-43)، أدار المباراة ثلاثي التحكيم وليد شيوب وعلي الأمير وأمير حمودة، والمسجل بشير مخزوم، والمسجل الإلكتروني نبيل الأحول، والميقاتي عبدالهادي خليفة، وميقاتي 24 ثانية علي أبولقاسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا

النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في «الكونفدرالية»
بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في ...
ليبيا تشارك في اجتماع مجلس وزراء الرياضة العرب في جدة
ليبيا تشارك في اجتماع مجلس وزراء الرياضة العرب في جدة
مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم
مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة
فوز الأهلي طرابلس والشباب في كأس السلة...
الحصادي يتألق في بطولة «Riyadh Calendar» الدولية
الحصادي يتألق في بطولة «Riyadh Calendar» الدولية...
حمدي بطاو يكشف مصير دانيال فاضلي من مواجهتيْ تونس
حمدي بطاو يكشف مصير دانيال فاضلي من مواجهتيْ تونس...
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام...
مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم
مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم...
المزيد