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الحصادي يتألق في بطولة «Riyadh Calendar» الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 09:34 صباحا
الحصادي يتألق في بطولة «Riyadh Calendar» الدولية
البطل الليبي للشطرنج يوسف الحصادي يستلم جائزة الترتيب الخامس. (الإنترنت).
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اختتم البطل الليبي للشطرنج ولاعب نادي دارنس يوسف عبدالباسط الحصادي، مشاركته في بطولة «Riyadh Calendar»، لأساتذة الشطرنج بحصوله على الترتيب الخامس، التي شارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة مصنفين دوليا.

وتألق اللاعب يوسف الحصادي خلال أيام البطولة التي اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، بجمعه 7 نقاط من 9 مباريات دون خسارة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 أمام أساتذة دوليين.

وشارك من ليبيا إلى جانب الحصادي في البطولة اللاعب علي العر الذي حصل على الترتيب 16، بينما حلت اللاعبة سعاد الرايس في المركز 97 من الترتيب النهائي للبطولة.

ونظمت بطولة «Riyadh Calendar»، وفقا لقوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج، واعتمدت النظام السويسري في اللعب بمرحلتين تنافس فيهما المشاركون الذين بلغ عددهم أكثر من 100 لاعبة ولاعبة من مختلف الدول العربية عبر 9 جولات لتحديد الفائزين، وفق أعلى نقاط حسب الترتيب النهائي لكسر التعادل.

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وبلغت جوائز البطولة نحو 800 ألف ريال سعودي، ومنح الفائز الأول في البطولة جائزة مالية مقدارها 300 ألف ريال، فيما حصل الفائز الثاني على جائزة قدرها 200 ألف ريال، والفائز الثالث على مبلغ 100 ألف ريال، وقُدمت الجوائز المالية حتى المركز العاشر.

وفاز اللاعب الإماراتي سالم عبدالرحمن بالترتيب الأول في البطولة وهو المصنف الـ59 عالميا، ويحمل لقب أستاذ دولي كبير (GM)، وجاء في المركز الثاني في البطولة المصري باسم أمين، حامل لقب أستاذ دولي كبير (GM)، فيما فاز بالمركز الثالث المصري فوزي أدهم من مصر حامل لقب أستاذ دولي كبير (GM)، وفي الترتيب الرابع جاء الجزائري بلال بلحسن حامل لقب أستاذ دولي كبير (GM).

البطل الليبي للشطرنج يوسف الحصادي خلال مشاركته بطولة «Riyadh Calendar» بالسعودية. (الإنترنت).
البطل الليبي للشطرنج يوسف الحصادي خلال مشاركته بطولة «Riyadh Calendar» بالسعودية. (الإنترنت).
الترتيب النهائي لبطولة «Riyadh Calendar» بالسعودية. (الإنترنت).
الترتيب النهائي لبطولة «Riyadh Calendar» بالسعودية. (الإنترنت).
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