حمدي بطاو يكشف مصير دانيال فاضلي من مواجهتيْ تونس

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مدرب المنتخب الليبي حمدي بطاو خلال مداخلة مع برنامج في التسعين الذي يذاع عبر «قناة الوسط» أن اللاعب الليبي دانيال فاضلي المحترف في ألمانيا تعذّر لحاقه بمباراتيْ تونس المُقبلتين.

ويلتقي المنتخب الليبي نظيره التونسي ذهاباً وإياباً أيام 24 و28 من شهر مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023.

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وقال بطاو: «خصصّنا غرفة عمليات للتواصل مع اللاعب، بقيادة مدير العلاقات العامة في الاتحاد الليبي صلاح ذياب، إلى جانب أحد أصدقاء اللاعب المقربين».

وتابع حمدي: «الاتحاد العام أرسل إلى وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات انضمام اللاعب ولكن الإجراءات تأخذ وقتاً، خاصة مع إشكالية حمله للجواز الألماني وصعوبة ازدواج الجنسية، لكن الإجراءات تسير على قدمٍ وساق».

واختتم المدرب بطاو تصريحاته إلى «قناة الوسط» قائلاً: «اللاعب يُحب ليبيا ويُحب تمثيل منتخب ليبيا، ويأمل في ارتداء قميص المنتخب الليبي في أقرب فرصة».

الفاضلي يشارك أساسياً مع فريقه الألماني

ويشارك الفاضلي بشكل دائم مع فريقه ماغديبورغ الألماني الناشط في الدرجة الثانية الألمانية، وتعرض للخسارة اليوم أمام غرويتر فورت بثلاثية، وشارك دانيال الفاضلي في المباراة كاملة.