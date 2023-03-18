  • Alwasat News
Atwasat

مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 09:27 مساء
مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم
مدرب الأخضر عبدالحميد بسيوني يحتضن أحد لاعبي الفريق. (أرشيفية: صفحة النادي بفيسبوك)
alwasat radio

قال مدرب فريق الأخضر عبدالحميد بسيوني إنه يعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، مشيراً أنه من الصعب تجاوز دور المجموعات «بالكونفدرالية»، في ظل الإصابات في الفريق.

وصرح بسيوني إلى صفحة ناديه بـ«فيسبوك»: «منذ اللحظة الأولى التي جئت فيها للفريق وأنا على دراية ومعرفة جيدة بالفريق، وقمت بالتركيز على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، والإعداد النفسي الجيد لهم».

- بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في «الكونفدرالية»
- الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

وتابع المدرب المصري: «مباراة الغد مهمة جداً وصعبة، استعدينا لها جيداً، ولكن لدينا غيابات مهمة، ورغم ذلك سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية».

تطبيق الأفكار
وأكمل: «مثل هذه المباريات سنطبق فيها أفكارنا بحيث يتعلمها اللاعبون، ويطبقوها في قادم المواعيد، لتحقيق أهداف الفريق».

واختتم عبدالحميد بسيوني تصريحاته قائلاً: «نتمنى من الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا في بطولة الدوري والكأس، الأمل في الترشح بالكونفدرالية بعيد بعض الشيء، لكننا سنقاتل على حظوظنا لآخر لحظة».

ويغيب عن صفوف الأخضر لمواجهة الغد أمام مارومو غالانتس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية»، كل من سالم المسلاتي وعامر التاورغي وهيثم المحمدي للإصابة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات

الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين ...
جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري

جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإصابة تبعد المهاجمة الكندية بيكي عن نهائيات مونديال السيدات
الإصابة تبعد المهاجمة الكندية بيكي عن نهائيات مونديال السيدات
ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات
ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات
لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الأخضر في الدوري
لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الأخضر في الدوري
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في «الكونفدرالية»
بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام...
مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم
مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم...
وزير الرياضة يشارك في اجتماع الشباب والرياضة العرب بجدة
وزير الرياضة يشارك في اجتماع الشباب والرياضة العرب بجدة...
بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في «الكونفدرالية»
بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في ......
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين...
المزيد