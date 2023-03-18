مدرب الأخضر: أعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب فريق الأخضر عبدالحميد بسيوني إنه يعمل على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، مشيراً أنه من الصعب تجاوز دور المجموعات «بالكونفدرالية»، في ظل الإصابات في الفريق.

وصرح بسيوني إلى صفحة ناديه بـ«فيسبوك»: «منذ اللحظة الأولى التي جئت فيها للفريق وأنا على دراية ومعرفة جيدة بالفريق، وقمت بالتركيز على إعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، والإعداد النفسي الجيد لهم».

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وتابع المدرب المصري: «مباراة الغد مهمة جداً وصعبة، استعدينا لها جيداً، ولكن لدينا غيابات مهمة، ورغم ذلك سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية».

تطبيق الأفكار

وأكمل: «مثل هذه المباريات سنطبق فيها أفكارنا بحيث يتعلمها اللاعبون، ويطبقوها في قادم المواعيد، لتحقيق أهداف الفريق».

واختتم عبدالحميد بسيوني تصريحاته قائلاً: «نتمنى من الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا في بطولة الدوري والكأس، الأمل في الترشح بالكونفدرالية بعيد بعض الشيء، لكننا سنقاتل على حظوظنا لآخر لحظة».

ويغيب عن صفوف الأخضر لمواجهة الغد أمام مارومو غالانتس في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية»، كل من سالم المسلاتي وعامر التاورغي وهيثم المحمدي للإصابة.