بالصور.. المران الختامي للأخضر قبل مواجهة غالانتس في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم فريق الأخضر الليبي تحضيراته لمواجهة الغد أمام فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي في دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق عبر «فيسبوك» صوراً لتدريب الفريق الأخير على ملعب شهداء بنينا، الذي سيحتضن المواجهة غداً، بقيادة المدرب عبدالحميد بسيوني.

- الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

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ويتمنّى الأخضر تحقيق النقاط الثلاث من هذه المواجهة، ليتمكن من المنافسة حتى آخر لحظة في البطولة الأفريقية، والعبور إلى الدور المقبل، متسلحاً بجماهيره الحاضرة في ملعب المباراة، التي لا تتوقف عن دعم الفريق.

ويتذيّل الأخضر مجموعته برصيد نقطتين فقط، مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط، ومع تبقّي جولتين على النهاية، يتمسك الأخضر بالأمل، بينما يحتل مارومو صدارة المجموعة بتسع نقاط، وعينه على العبور إلى الدور المقبل من بوابة الأخضر، دون انتظار الجولة الأخيرة.

لجنة المسابقات تُعلن المؤجَلات

وتنتظر الأخضر مواجهات قوية في الدوري الليبي، بعد مشاركته الأفريقية، إذ أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم السبت مواعيد المباريات المؤجلة لفريق الأخضر في الدوري الممتاز.

وسيخوض الأخضر المواجهة المؤجّلة من الأسبوع الأول لمرحلة الإياب أمام نادي التعاون في الـ25 من مارس الجاري، على ملعب شهداء بنينا.

بينما سيستقبل الأخضر نظيره فريق شباب الجبل في السابع من إبريل المقبل، على ملعب شيخ الشهداء.

الترتيب في الدوري

ويحتل الأخضر المركز السابع في الدوري، بعد حصده 14 نقطة من 10 مباريات، بينما تتبقّى له مباراة مؤجلة أمام التحدي، لم تعلن اللجنة عن موعدها.

جانب من التدريب الختامي للأخضر قبل المواجهة الأفريقية أمام مارومو غالانتس في الكونفدرالية، 18 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الختامي للأخضر قبل المواجهة الأفريقية أمام مارومو غالانتس في الكونفدرالية، 18 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الختامي للأخضر قبل المواجهة الأفريقية أمام مارومو غالانتس في الكونفدرالية، 18 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الختامي للأخضر قبل المواجهة الأفريقية أمام مارومو غالانتس في الكونفدرالية، 18 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الختامي للأخضر قبل المواجهة الأفريقية أمام مارومو غالانتس في الكونفدرالية، 18 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الختامي للأخضر قبل المواجهة الأفريقية أمام مارومو غالانتس في الكونفدرالية، 18 مارس 2023. (الإنترنت)

جانب من التدريب الختامي للأخضر قبل المواجهة الأفريقية أمام مارومو غالانتس في الكونفدرالية، 18 مارس 2023. (الإنترنت)