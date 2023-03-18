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الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 06:51 مساء
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
البطل الليبي للشطرنج ولاعب نادي دارنس يوسف الحصادي. (الإنترنت).
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استهلّ البطل الليبي للشطرنج ولاعب نادي دارنس يوسف عبد الباسط الحصادي، مشواره في بطولة «تقويم الرياض» لأساتذة الشطرنج بفوزيْن وتعادليْن في أول جولات المسابقة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.  

وحقق اللاعب يوسف الحصادي فوزين مهمّيْن على منافسيْه المصنفيْن دوليًا اللاعب التونسي كامل نجلي، واللاعب اليمني بشير القدامي بينما تعادل مع اللاعب المصري سامي شكري، ومع التونسي سليم البوعزيزي. 

وقال اللاعب يوسف الحصادي لـ«بوابة الوسط» السبت إنه «رغم قلة الإمكانيات ودفعه لرسوم التأشيرة 100 دولار من جيبه الخاص إلا أن مشاركته في هذه البطولة مهمة لزيادة رصيده من النقاط في التصنيف الدولي واحتكاكه بزملائه اللاعبين الأستاذة من نخبة اللاعبين بالدول العربية ورفع علم ليبيا في هذا المحفل الهام»، مقدمًا شكره لـ«رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي بورجيعة على اهتمامه رغم قلة إمكانيات الاتّحاد».  
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وتُقام بطولة «تقويم الرياض» للشطرنج بالعاصمة السعودية وفقاً للنظام السويسري «فردي» وهي بطولة مُصنفة من الاتّحاد الدولي للشطرنج، ويشارك فيها أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية.

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