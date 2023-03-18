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الإصابة تبعد المهاجمة الكندية بيكي عن نهائيات مونديال السيدات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 04:08 مساء
الإصابة تبعد المهاجمة الكندية بيكي عن نهائيات مونديال السيدات
جانين بيكي خلال مواجهة كندا واليابان. (فرانس برس)
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تعرّضت المهاجمة الكندية الدولية جانين بيكي، حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو، لقطع في الرباط الصليبي في ركبتها اليمنى، ما سيبعدها عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم لدى السيدات، المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 30 يوليو و20 أغسطس المقبلين، بحسب ما أعلن ناديها بورتلاند ثورنز.

أُصيبت بيكي في الشوط الأول من المباراة الإعدادية لموسم ثورنز، حامل لقب الدوري، ضد منتخب الولايات المتحدة تحت 23 عاماً الأربعاء، وقالت اللاعبة البالغة 28 عاماً وصاحبة الـ36 هدفاً في 101 مباراة دولية مع كندا، في حسابها على تويتر «بعد عمل مكثف لنكون جاهزين قبل أحد أهم المواسم في مسيرتي، مع بورتلاند ثورنز للدفاع عن اللقب وطبعاً قبل كأس العالم مع كندا، يصعب تقبل هذا الأمر. سأعود أفضل وأقوى أيضاً»، حسب «فرانس برس».

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وفميا ستغيب عن قسم من الدوري الذي ينطلق نهاية مارس الجاري، ستخضع لجراحة في الأسابيع المقبلة وتستهل رحلة التعافي الطويلة تحت إشراف الفريق الطبي لثورنز. وتلعب كندا التي بلغت ثمن نهائي النسخة الماضية، في المجموعة الثانية من المونديال المقبل إلى جانب أستراليا المنظمة، إيرلندا ونيجيريا.

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