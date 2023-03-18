العربي والشركسي وميلاد يطالبون بإيقاف المشاركات الخارجية موقتا من أجل البناء

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

جددت شخصيات رياضية عديدة في الوسط الرياضي الليبي طلباتها بإيقاف المشاركات الخارجية لكرة القدم لفترة وإعادة ترتيب البيت الكروي الداخلي لعدة سنوات، خاصة في ظل سلسلة الإخفاقات المتتالية للمنتخبات الوطنية وعدم الوصول لكأس أفريقيا في النسخ الأخيرة، فضلا عن الإخفاق في بطولة الـ«شان» الأخيرة في الجزائر.

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يأتي هذا بجانب عدم تأهل المنتخبات السنية للبطولات الأفريقية، وأعربت هذه الشخصيات في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» عن أهمية وجود قرار حاسم خاص بإيقاف المشاركات وبناء المنتخبات والمسابقات داخليا.

أبرز تلك الشخصيات كان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأسبق صلاح العربي، وقال «أنا مع هذه الخطوة المهمة»، مؤكدا أن الخطوة شجاعة وجريئة، ويمكن بعد سنوت العودة إلى المشاركة الخارجية.



وأضاف «لا صحة لما يتردد أن فيفا تعاقب من ينسحب»، مؤكدا أن القرار يجب أن يكون من الحكومة، وبعد موافقة الاتحاد الدولي «فيفا» حرصا على سمعة المنتخبات الوطنية.

أما نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق عبدالباري الشركسي، فاعتبر الخطوة جيدة لو تمت، مؤكدا أن إعادة البناء تكون من خلال مشاركات دولية ومدربين متقدمين وكبار ومن سنتين إلى أربع سنوات تعتبر الخطوة جيدة.

وأخيرا الإعلامي ووزير المواصلات السابق ميلاد معتوق، قال في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «الإعلام الرياضي يجب أن يلعب دورا قويا في الضغط لإيقاف مشاركات المنتخبات، لأن النتائج لم تكن جيدة منذ سنوات طويلة، وما يصرف الآن على هذه المشاركات يجب أن يصرف على مراكز الناشئين والبطولات الودية واستقدام مدربين كبار من دول متقدمة».