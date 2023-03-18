  • Alwasat News
Atwasat

النصر يفوز على المروج في كأس السلة وسط مواجهات مهمة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 18 مارس 2023, 02:57 مساء
النصر يفوز على المروج في كأس السلة وسط مواجهات مهمة.. السبت
النصر في منافسات السلة الليبية. (فيسبوك)
alwasat radio

فاز فريق كرة السلة بنادي النصر على المروج في مباراة تميزت بالندية وتقارب النتيجة، انتهى الربع الأول بالتعادل (13-13)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 15 نقطة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (28-28).

في الربعين الثالث والرابع أضاف النصر 25 نقطة مقابل 24 للمروج، لتنتهي المباراة بفوز النصر بفارق نصف سلة (53-52).

- الأهلي بنغازي يعزز تصدره لدوري السلة بالعلامة الكاملة
- فوز سلة المدينة والأهلي طرابلس في الدوري

أدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وجلال الورفلي وبشير سعد، والمسجل أحمد صابونة، والمسجل الإلكتروني المعتصم الهناك، والميقاتي شرف الدين الهلالي، وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة.

مفكرة النتائج
الجزيرة × الإشعاع (67-72)
الاتحاد × بلخير (69-52)
النصر× الأهلي بنغازي (59-49)
الشباب× أبوسليم (74-65)
النصر× المروج (53-52)

بقية مباريات الكأس
يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات بالقاعة الكبرى بطرابلس، تقام مباراتان، الأولى ستجمع أبوسليم مع الشباب، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع المدينة، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي، التحدي يلتقي اتحاد المرج.

الأحد 19 مارس
بالقاعة الكبرى بطرابلس تقام مباراتان، فالاتحاد يستضيف الجزيرة، والإشعاع ضيفا على بلخير، والإثنين 20 مارس، التحدي يلتقي الهلال بمجمع سليمان الضراط، والثلاثاء 21 مارس المروج يلتقي الأهلي بنغازي، والأهلي طرابلس يتبارى مع الشباب، والمدينة يلتقي أبوسليم.

الجمعه 24 مارس الجزيرة يلتقي بلخير، والسبت 25 مارس الاتحاد يلتقي الإشعاع، والأحد 26 مارس الشباب يتبارى مع المدينة، والإثنين 27 مارس الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية
الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا

الكرملين يتوعد بـ«تدمير» المقاتلات المرسلة من بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا
مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا

مالي تتسلم طائرات حربية وأخرى مسيّرة من روسيا وتركيا
الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات

الخارجية الأميركية: مبادرة باتيلي توفر أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين ...
جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري

جريدة «الوسط»: باتيلي يعزز مبادرته بفتح المسار العسكري
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي ...
مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات

مجلس الأمن الدولي يدعم «مبادرة باتيلي» ويهدد بفرض عقوبات على مقوضي الانتخابات
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية

القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في ...
كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي

مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة للمرة الرابعة بعد مباراة درامية (صور)
الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة للمرة الرابعة بعد مباراة درامية ...
النصر يفوز على المروج في كأس السلة وسط مواجهات مهمة.. السبت
النصر يفوز على المروج في كأس السلة وسط مواجهات مهمة.. السبت
العربي والشركسي وميلاد يطالبون بإيقاف المشاركات الخارجية موقتا من أجل البناء
العربي والشركسي وميلاد يطالبون بإيقاف المشاركات الخارجية موقتا من...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الأخضر في الدوري
لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الأخضر في الدوري...
ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات
ليبيا تشارك في المؤتمر السنوي لمكافحة المنشطات...
الإصابة تبعد المهاجمة الكندية بيكي عن نهائيات مونديال السيدات
الإصابة تبعد المهاجمة الكندية بيكي عن نهائيات مونديال ......
العربي والشركسي وميلاد يطالبون بإيقاف المشاركات الخارجية موقتا من أجل البناء
العربي والشركسي وميلاد يطالبون بإيقاف المشاركات الخارجية ......
النصر يفوز على المروج في كأس السلة وسط مواجهات مهمة.. السبت
النصر يفوز على المروج في كأس السلة وسط مواجهات مهمة.. السبت...
المزيد