النصر يفوز على المروج في كأس السلة وسط مواجهات مهمة.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فاز فريق كرة السلة بنادي النصر على المروج في مباراة تميزت بالندية وتقارب النتيجة، انتهى الربع الأول بالتعادل (13-13)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 15 نقطة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (28-28).

في الربعين الثالث والرابع أضاف النصر 25 نقطة مقابل 24 للمروج، لتنتهي المباراة بفوز النصر بفارق نصف سلة (53-52).

- الأهلي بنغازي يعزز تصدره لدوري السلة بالعلامة الكاملة

- فوز سلة المدينة والأهلي طرابلس في الدوري

أدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وجلال الورفلي وبشير سعد، والمسجل أحمد صابونة، والمسجل الإلكتروني المعتصم الهناك، والميقاتي شرف الدين الهلالي، وميقاتي 24 ثانية أيمن بركة.

مفكرة النتائج

الجزيرة × الإشعاع (67-72)

الاتحاد × بلخير (69-52)

النصر× الأهلي بنغازي (59-49)

الشباب× أبوسليم (74-65)

النصر× المروج (53-52)

بقية مباريات الكأس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع ثلاث مباريات بالقاعة الكبرى بطرابلس، تقام مباراتان، الأولى ستجمع أبوسليم مع الشباب، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس مع المدينة، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي، التحدي يلتقي اتحاد المرج.

الأحد 19 مارس

بالقاعة الكبرى بطرابلس تقام مباراتان، فالاتحاد يستضيف الجزيرة، والإشعاع ضيفا على بلخير، والإثنين 20 مارس، التحدي يلتقي الهلال بمجمع سليمان الضراط، والثلاثاء 21 مارس المروج يلتقي الأهلي بنغازي، والأهلي طرابلس يتبارى مع الشباب، والمدينة يلتقي أبوسليم.

الجمعه 24 مارس الجزيرة يلتقي بلخير، والسبت 25 مارس الاتحاد يلتقي الإشعاع، والأحد 26 مارس الشباب يتبارى مع المدينة، والإثنين 27 مارس الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم.