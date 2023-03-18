الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة للمرة الرابعة بعد مباراة درامية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أسدل الستار بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية على نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة، وشهدت تتويج الأهلي بنغازي بطلا للكأس، بعد فوزه أمس الجمعة في ثاني مبارياته على السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، تقدم السويحلي بنتيجة الشوط الأول (25-22)، وبقية الأشواط كان التفوق فيها للأهلي بنغازي (25-20، 25-21، 25-20)، كما توج لاعب الأهلي بنغازي المنذر أبولبابة بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي حقق الفوز في مباراته الأولى على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين (3-2)، والسويحلي حقق التفوق أيضا على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (3-0).

الترتيب النهائي

الأهلي بنغازي بـ5 نقاط، السويحلي بـ3 نقاط، الجزيرة بنقطة واحدة.

حفل التتويج

في ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور رئيس الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك، وأعضاء مكتبه التنفيذي، وعدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم مدير شركة الطرق والجسور والراعي والداعم لمسابقات الكرة الطائرة خالد تنتون، ومدير شركة ليبيا للتأمين فرع مصراتة أحمد التريكي، ومدير مكتب رئيس شركة الحديد والصلب علي العجيلي، ومراقب تعليم مصراتة أحمد امشيحيط.

حضر أيضا رئيس نادي السويحلي محمد الرعيض، ومديره التنفيذي محمد زيدان، وعضو مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي محمد الأطرش، ورئيس لجنة مسابقات الكرة الطائرة وجدي القمبري.

وتوج الأهلي بنغازي بطلا لكأس ليبيا للكرة الطائرة للمرة الرابعة في تاريخه، وتوج السويحلي بالميدالية الفضية، والجزيرة بالميدالية البرونزية.

يشار إلى أن السويحلي توج من قبل ببطولة الدوري الليبي للكرة الطائرة للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

المتوجون بكأس الطائرة

النصر 6 مرات، الأهلي طرابلس 6 مرات، السويحلي 4 مرات، الأهلي بنغازي 4 مرات، الهلال 3 مرات، الأفريقي درنة 1، المروج 1، الجزيرة 1، الاتحاد المصراتي 1.

الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة. (فيسبوك)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة. (فيسبوك)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة. (فيسبوك)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة. (فيسبوك)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة. (فيسبوك)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة. (فيسبوك)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس الطائرة. (فيسبوك)