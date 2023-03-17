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بن حريز: بدأنا التجهيز للمشاركة في بطولة أفريقيا للشراع

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 17 مارس 2023, 02:07 مساء
بن حريز: بدأنا التجهيز للمشاركة في بطولة أفريقيا للشراع
منتخب ليبيا للشراع. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس الاتحاد الليبي للشراع عبدالمنعم بن حريز في تصريح إلى «بوابة الوسط» بدء استعدادات الاتحاد للمشاركة في بطولة أفريقيا للشراع التي تنطلق مايو المقبل.

وقال حريز: «بدأنا بالفعل التجهيز للمشاركة في البطولة، صنف الابتموس، التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية، تعاقدنا مع المدرب الجزائري محمد بن والي للإشراف على المنتخب».

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وتابع: «سيجرى اختيار أبرز العناصر من التجمعات الثلاث الأولى لأندية المنطقة الغربية والزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة».

التجمع الثاني والثالث
واختتم: «التجمع الثاني سيكون لمدن طرابلس وزليتن ومصراتة، بينما سيكون التجمع الثالث بالمنطقة الشرقية طبرق ودرنة وبنغازي».

لقطة توقيع العقد مع المدرب الجزائري محمد بن والي مدرب المنتخب الليبي للشراع. (أرشيفية: الإنترنت)
لقطة توقيع العقد مع المدرب الجزائري محمد بن والي مدرب المنتخب الليبي للشراع. (أرشيفية: الإنترنت)
جانب من اختبارات الاتحاد الليبي للشراع. (أرشيفية: الإنترنت)
جانب من اختبارات الاتحاد الليبي للشراع. (أرشيفية: الإنترنت)
جانب من اختبارات الاتحاد الليبي للشراع. (أرشيفية: الإنترنت)
جانب من اختبارات الاتحاد الليبي للشراع. (أرشيفية: الإنترنت)
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