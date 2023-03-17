بن حريز: بدأنا التجهيز للمشاركة في بطولة أفريقيا للشراع...

أكد رئيس الاتحاد الليبي للشراع عبدالمنعم بن حريز في تصريح إلى «بوابة الوسط» بدء استعدادات الاتحاد للمشاركة في بطولة أفريقيا للشراع التي تنطلق مايو المقبل.
وقال حريز: «بدأنا بالفعل التجهيز للمشاركة في البطولة، صنف الابتموس، التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية، تعاقدنا مع المدرب الجزائري محمد بن والي للإشراف على المنتخب».
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وتابع: «سيجرى اختيار أبرز العناصر من التجمعات الثلاث الأولى لأندية المنطقة الغربية والزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة».
التجمع الثاني والثالث
واختتم: «التجمع الثاني سيكون لمدن طرابلس وزليتن ومصراتة، بينما سيكون التجمع الثالث بالمنطقة الشرقية طبرق ودرنة وبنغازي».
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