فوز السويحلي والأهلي بنغازي في نهائيات كأس الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الخميس بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة التي تقام بنظام التجمع، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي والسويحلي والجزيرة، وتمكن الأهلي بنغازي والسويحلي من تحقيق الفوز.

انتهت أولى المباريات بفوز السويحلي على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها: 25/ 14و 25/ 20 و 25 /21، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لاعب فريق السويحلي توبان شحوت، وأدار المباراة الحكمان الدوليان عبدالحكيم رمضان وعبدالسلام الرفاعي.

المباراة الثانية

تمكن الأهلي بنغازي من تحقيق الفوز أمام ضيفه الجزيرة في ثاني المباريات، حيث أنهى الشوط الأول بـ25 مقابل 13 هدفا للجزيرة، قبل أن ينتفض الجزيرة في الشوطين الثاني والثالث ويخطفهما لصالحه 20 / 25 و21 / 25، قبل أن يعود الأهلي بنغازي ويخطف الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25 مقابل ثمانية أهداف للجزيرة.

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وفي الشوط الخامس استطاع الأهلي بنغازي حسم المباراة لصالحه بفوزه بهذا الشوط بنتيجة 15 مقابل ثمانية أهداف، وتوج لاعب الأهلي بنغازي سوار الذهب الشريف بجائزة أفضل لاعب في المباراة.