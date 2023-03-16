شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

القاهرة - بوابة الوسط

استضاف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حمدي بطاو، ومدير المنتخب عبد اللطيف الطاهر، في مداخلة عبر «سكاي بي»؛ للحديث عن برنامج الفريق استعدادًا لمباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا 2023 يومي 24 و28 مارس الجاري.

وغادرت بعثة المنتخب، اليوم الخميس، إلى تونس وتحديدًا إلى مدينة طبرقة للدخول في معسكر قصير يستمر 5 أيام ومنها إلى تونس العاصمة، لخوض المواجهة المنتظرة.

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والأحد الماضي، اختار الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني، حمدي بطاو، القائمة الرسمية للفريق لمباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا، والتي ضمت القائمة: معاذ اللافي ومعاذ المنصوري ومراد لوحشي، وأحمد التربي وعبدالله الشريف والمعتصم الصبو وعلي يوسف وطلال فرحات، وبلقاسم رجب وعمر الخوجة ومحمود الشلوي ومحمود بن والي وطاهر بن عامر والمعتصم المصراتي ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني ومؤيد اللافي ومحمد الغنيمي وإسماعيل التاجوري وأحمد بن علي وأسامة مختار الشريمي ومعتصم اللافي وفاضل سلامة ومعاذ عيسى وأنيس سلتوا.

وأول أمس الثلاثاء، أكد بطاو في تصريحات إعلامية، أنه تواصل مع معظم اللاعبين المحترفين، وأن الجميع مستعد للقدوم وتمثيل المنتخب، بينما يأمل في تواجد الدولي الليبي أحمد بن علي لاعب نادي باري الإيطالي.

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