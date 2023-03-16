  • Alwasat News
Atwasat

شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 11:54 مساء
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس
مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حمدي بطاو يتحدث في برنامج «في التسعين» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 16 مارس 2023
alwasat radio

استضاف برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الخميس، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حمدي بطاو، ومدير المنتخب عبد اللطيف الطاهر، في مداخلة عبر «سكاي بي»؛ للحديث عن برنامج الفريق استعدادًا لمباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا 2023 يومي 24 و28 مارس الجاري.

وغادرت بعثة المنتخب، اليوم الخميس، إلى تونس وتحديدًا إلى مدينة طبرقة للدخول في معسكر قصير يستمر 5 أيام ومنها إلى تونس العاصمة، لخوض المواجهة المنتظرة.

- حمدي بطاو: جميع المحترفين مستعدون لتمثيل المنتخب.. ونأمل تواجد «بن علي»

والأحد الماضي، اختار الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني، حمدي بطاو، القائمة الرسمية للفريق لمباراتي تونس في تصفيات كأس أفريقيا، والتي ضمت القائمة: معاذ اللافي ومعاذ المنصوري ومراد لوحشي، وأحمد التربي وعبدالله الشريف والمعتصم الصبو وعلي يوسف وطلال فرحات، وبلقاسم رجب وعمر الخوجة ومحمود الشلوي ومحمود بن والي وطاهر بن عامر والمعتصم المصراتي ومحمد صولة والسنوسي الهادي وحمدو الهوني ومؤيد اللافي ومحمد الغنيمي وإسماعيل التاجوري وأحمد بن علي وأسامة مختار الشريمي ومعتصم اللافي وفاضل سلامة ومعاذ عيسى وأنيس سلتوا.

وأول أمس الثلاثاء، أكد بطاو في تصريحات إعلامية، أنه تواصل مع معظم اللاعبين المحترفين، وأن الجميع مستعد للقدوم وتمثيل المنتخب، بينما يأمل في تواجد الدولي الليبي أحمد بن علي لاعب نادي باري الإيطالي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟

كيف تحافظ على سيارتك الكهربائية في الطقس الحار والبارد؟
بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»

بولندا تعلن تسليم أوكرانيا 4 طائرات «ميغ-29»
فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي...
حمدي بطاو: جميع المحترفين مستعدون لتمثيل المنتخب.. ونأمل تواجد «بن علي»
حمدي بطاو: جميع المحترفين مستعدون لتمثيل المنتخب.. ونأمل تواجد ...
مدير الأكاديمية: فرع «كورفر» ليبيا من بين أفضل الفروع
مدير الأكاديمية: فرع «كورفر» ليبيا من بين أفضل الفروع
البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية
البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية
عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع
عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج المنتخب الوطني لمباراتي تونس
شاهد.. «في التسعين» يستضيف حمدي بطاو للحديث عن برنامج ......
الهلال والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثالثة لدوري اليد
الهلال والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثالثة لدوري اليد...
فوز الهلال والنصر في كأس السلة
فوز الهلال والنصر في كأس السلة...
عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع
عصام رجب: قائمة المنتخب متوازنة وبطاو شجاع...
البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية
البطولة العربية: الجيش الملكي يهزم الاتحاد برباعية...
المزيد