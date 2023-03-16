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فوز الهلال والنصر في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 16 مارس 2023, 03:11 مساء
فوز الهلال والنصر في كأس السلة
لقطة من ديربي بنغازي في كأس ليبيا لكرة السلة بين النصر والأهلي بنغازي، 15 مارس 2023. (الإنترنت)
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حسم النصر «ديربي بنغازي»، أمس الأربعاء، على حساب الأهلي بنغازي ضمن منافسات كأس ليبيا لكرة السلة، التي أقيمت في مجمع سليمان الضراط، بينما تمكن الهلال من الفوز على حساب اتحاد المرج، بعد تغيب الأخير عن اللقاء.

وجمعت المواجهة الأولى بين النصر والأهلي بنغازي، وتقدم النصر بنتيجة الربع الأول وبفارق نقطة (16- 15)، وفي الربع الثاني أضاف 13 نقطة مقابل تسع نقاط للأهلي بنغازي، منهيا الشوط الأول بتقدم النصر بـ29 نقطة مقابل 24.

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وفي الربعين الثالث والرابع أضاف النصر 30 نقطة مقابل 25 نقطة للأهلي بنغازي، لتنتهي المباراة بفوز النصر بفارق 10 نقاط، بواقع 59 نقطة مقابل 49 نقطة للأهلي.

وأدار المباراة ثلاثي التحكيم حميد الحمري وجلال الورفلي وخالد حنيش، والمسجل عادل الورفلي والمسجل الإلكتروني معتز اخليف، وميقاتي فهيم السعيطي، وميقاتي 24 ثانية محمد بن صريتي، وراقبها فنيا أحمد البرعصي.

مباريات اليوم الخميس
واليوم الخميس، ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس إقامة مباراتين في مسابقة الكأس لفرق المجموعة الأولى، ستجمع الأولى بين فريقي الإشعاع والجزيرة، وتعقبها مباراة الاتحاد ونظيره بلخير.
وتستكمل المباريات، غدا الجمعة، بمباراة واحدة تجمع بين النصر والمروج في قاعة أحمد موسي بمدينة المرج، بينما تقام السبت المقبل ثلاث مباريات، يلتقي أبوسليم نظيره الشباب، ويحل المدينة ضيفا على الأهلي طرابلس، بينما يلتقي التحدي نظيره اتحاد المرج.

مباريات الأسبوع المقبل
بينما تقام مباراتان يوم الأحد 19 مارس، يواجه الاتحاد نظيره الجزيرة، بينما يحل بلخير ضيفا على الإشعاع، بينما تقام الثلاثاء 21 مارس ثلاث مباريات، والمروج يستقبل الأهلي بنغازي، والشباب يحل ضيفا على الأهلي طرابلس، وتختتم مواجهات الأحد بلقاء المدينة وأبوسليم.

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