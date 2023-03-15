مدير الأكاديمية: فرع «كورفر» ليبيا من بين أفضل الفروع

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لأكاديمية كورفر ليبيا محمد الشارف إن فرع الأكاديمية بمدينة بنغازي الذي افتتح من شهر ونصف يُعد من أفضل الأكاديميات بين 50 فرعا منتشرة في 22 دولة، إذ يملك مرافق متكاملة، ويعتمد على تقنيات حديثة.

وتعمل أكاديمية كورفر على صقل المهارات الفردية للناشئين وفق منهج متكامل حديث مُعد من قبل أفضل الخبراء العالميين.

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وأضاف الشارف: «إن فرع كورفر بنغازي يمتلك موقعًا متكاملاً، ويحتوى على ملعبين صغار أحدهما معشب صناعيا وتم تركيبه من أسابيع، وملعب ثان صغير معشب طبيعيا لتعليم المهارات، بالإضافة إلى صالة مغطاة بها ملعب مجهز، وحوض سباحة مغلق، وإدارة مجهزة بأفضل التقنيات للشرح والتعليم.

وتابع محمد الشارف: «الأكاديمية توفر المعدات والملابس ذات الجودة العالية والمتنوعة للتدريبات».

الأعمار المستهدفة

وأشار الشارف أن الأكاديمية تستهدف اللاعبين من أربع وحتى 16 سنة، وبدأوا حالياً استقبال اللاعبين حتى 11 عاما، بينما يتم التجهيز لقبول حتى 16 عاما ضمن المرحلة الثالثة للمشروع.

وتقام التدريبات على ملاعب المدرسة الدولية ببنغازي في منطقة الهواري أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع من الـ3 وحتى 4:30 مساء، وتخضع التدريبات للتقييم الشهري، ضمن منهج سنوي عالمي، معد مسبقاً بالأكاديمية.

يشار إلى أن الأكاديمية تمتلك أطقماً فنية وإدارية مؤهلة للتعامل مع هذه الفئة السنية، وقريباً سيتم التجهيز لافتتاح فرعها الثاني بمدينة طرابلس خلال الأشهر القريبة القادمة.