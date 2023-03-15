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استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 05:55 مساء
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة
استوديو الحالات التحكيمية بقناة الوسط «WTV»، لمواجهة الأهلي طرابلس والمدينة، 15 مارس 2023. (قناة الوسط)
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يناقش استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط «WTV» الحالات التحكيمية للمواجهة الوحيدة، اليوم الأحد، التي جمعت فريقي الأهلي طرابلس والمدينة، ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

استديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية
يُعرض برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية «الاستوديو التحليلي»، وتقدمه آزاد عبدالباسط مع الحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على «النايل سات»:
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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