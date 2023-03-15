مدرب فريق أواسط الشباب الوحدوي السيليني لـ«بوابة الوسط»: المسابقات السنية تحتاج تطويرا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد مدرب فريق أواسط الشباب الوحدوي عادل السيليني أن مستوى الفئات السنية بالدوري متوسط، وأن السبب يرجع إلى قلة الاهتمام بهذه الفئات، فضلًا عن أن تنظيم بطولة الأواسط لا يجري بشكل منظم وهو تنظيم متوسط المستوى.

وأضاف السيليني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قائلًا «إننا يجب أن نستغل الرغبة الكبيرة في ممارسة اللعبة من الأعمار الصغيرة لتطوير المسابقات، حيث أن أعداد الراغبين في لعب كرة القدم تتزايد بشكل كبير».

وأكد السيليني أن المدربين يجب أن يكون تركيزهم على الجانب التربوي والأخلاقي وعلى ولي الأمر أن يهتم بالتغذية الصحية لأبنه ويتابعه بشكل دقيق.