النصر والأهلي بنغازي في افتتاح كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الأربعاء، الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة للمجموعة الثانية بمباراتين، فعلى مجمع سليمان الضراط ببنغازي تُجرى المباراة الأولى وتجمع قطبي مدينة بنغازي النصر والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الهلال واتحاد المرج.

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وغدًا الخميس تشهد القاعة الكبرى بطرابلس إقامة مباراتين في مسابقة الكأس لفرق المجموعة الأولى، المباراة الأولى تجمع الإشعاع والجزيرة، وتعقبها مباراة الاتحاد أمام بلخير، وتُجرى باقي المباريات، الجمعة 17 مارس تقام مباراة واحدة بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج تجمع النصر والمروج.

يشهد السبت 18 مارس مواجهات: أبوسليم × الشباب، الأهلي طرابلس × المدينة، التحدي × اتحاد المرج، الأحد 19 مارس، الاتحاد × الجزيرة، الإشعاع × بلخير، الثلاثاء 21 مارس، المروج × الأهلي بنغازي، الأهلي طرابلس × الشباب، المدينة × أبوسليم.

أما الجمعة 24 مارس، الجزيرة × بلخير، السبت 25 مارس، الجزيرة × بلخير، الأحد 26 مارس، الشباب × المدينة، الإثنين 27 مارس، أبوسليم × الأهلي طرابلس.