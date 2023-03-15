شاهد عبر «WTV» نصف نهائي الكأس: المدينة × الأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا المدينة والأهلي طرابلس ضمن نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ليبيا، على ملعب الزاوية، في مباراة تنقلها قناة الوسط «WTV» مصحوبة باستديو تحليل قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

يقدم الاستديو التحليلي عبر قناة الوسط «WTV»، الإعلامي مراد دخيل، في حضور محللي قناة الوسط «WTV» عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعبدالرحيم نجم وسليم بلخواص.

الفائز يواجه فريق الأخضر في النهائي، بعد أن تأهل الأخير أمس الثلاثاء إلى نهائي الكأس على حساب الأهلي بنغازي، بالفوز بضربات الترجيح (5-3) بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف على ملعب طبرق، ونُقلت المباراة عبر استوديو تحليلي موسع لقناة الوسط «WTV».

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يجري اللجوء لركلات الترجيح مباشرة إذا انتهت أي مباراة بالتعادل.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- فقرة (VAR STOUDIO) لتحليل الحالات التحكيمية نهاية كل استوديو تحليلي أيام الخميس والجمعة والثلاثاء والأربعاء، وسيكون زمنها (10-15 دقيقة).

سبق أن أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الدور نصف النهائي لكأس ليبيا خلال يومي 14 و15 مارس الجاري.