رئيس نادي الوحدة التركي لـ«بوابة الوسط»: سيارة الإسعاف في المباريات مهمة كنا سنفقد حياة لاعب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب رئيس نادي الوحدة عماد التركي وزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم بضرورة توفير سيارة إسعاف في كل مباراة بدوري الدرجة الأولى والاهتمام بصحة وسلامة الرياضيين.

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وقال التركي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء «إن فريق الوحدة كاد أن يفقد أحد لاعبيه في مباراته مع النصر زلتين».

وأضاف «أن اللاعب أصيب بحالة إغماء، وكان وضعه صعبًا جدًا، وتجاوز المحنة بحمد الله، والسبب غياب سيارة إسعاف».

وأكد رئيس نادي الوحدة المنافس بدوري الدرجة الأولى أن توفير سيارة الإسعاف أمر أهم من توفير سيارات نقل بضائع لدى الوزارة التي يجب أن تكون حريصة على سلامة كل الرياضيين في ليبيا.